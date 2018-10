Oferta chegou do Liberty House Group e envolve as instalações na República Checa, Roménia, Macedónia e Itália. Comunicado da empresa indica que prosseguem negociações para a venda das unidades em Dudelange e em Liège.

ArcelorMittal chega a acordo para venda de quatro fábricas

A ArcelorMittal revelou, através de comunicado, que chegou a acordo com o Liberty House Group para a venda das suas unidades em Ostrava (República Checa), Galati (Roménia), Skopje (Macedónia) e Piombino (Itália), as quais fazem parte "do plano de desinvestimento que a empresa estabeleceu com a Comissão Europeia" no quadro da investigação a propósito da compra da italiana Ilva.

A firma indica ainda que aquelas vendas estão sujeitas "à finalização da compra da Ilva e também à aprovação por parte da Comissão Europeia".



Por outro lado, o comunicado relembra que "prosseguem as negociações para a venda de outras unidades como são os casos da ArcelorMittal Dudelange, no Luxemburgo, e de várias linhas de produção em Liège, na Bélgica".



A gigante do aço conseguiu luz verde de Bruxelas para comprar a Ilva, mas, no passado mês de julho, o Governo italiano decidiu rever todo o processo de venda, depois de a autoridade nacional anticorrupção ter levantado problemas relacionados com a operação.

Para ficar com a Ilva, Bruxelas obriga a ArcelorMittal a desfazer-se e alguns ativos. É o caso da unidade de Dudelange, no Luxemburgo e de outras fábricas em França, Bélgica, e outros.

