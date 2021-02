Aditya Mittal, vai ser o novo diretor executivo do grupo siderúrgico.

ArcelorMittal. Cargo de diretor executivo passa de pai para filho

Henrique DE BURGO Aditya Mittal, vai ser o novo diretor executivo do grupo siderúrgico.

O conselho de administração da ArcelorMittal, líder mundial do aço com sede no Luxemburgo, anunciou hoje no seu site que o atual diretor financeiro da empresa e responsável da ArcelorMittal Europa, Aditya Mittal, vai ser o novo diretor executivo do grupo siderúrgico.

O atual diretor executivo, Lakshmi Mittal, vai passar a ocupar o cargo de presidente do conselho de administração. Também esta quinta-feira, a ArcelorMittal revelou que melhorou os resultados, com um lucro líquido de 1,21 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2020, revertendo o prejuízo de 1,88 mil milhões de dólares em igual período do ano anterior.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.