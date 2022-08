Empresa pretende capitalizar este investimento numa plataforma de eletricidade limpa e de hidrogénio verde.

ArcelorMittal anuncia compra de siderúrgica no Brasil

A ArcelorMittal anunciou a compra da Companhia Siderúrgica do Pecém, no Estado do Ceará, no nordeste do Brasil. O gigante mundial do aço, com sede no Luxemburgo, refere num comunicado divulgado no seu site que o valor da compra é de 2,2 mil milhões de dólares.

Com esta operação, a Arcelor visa reforçar a sua posição no Brasil, onde já tem várias unidades de produção, e vai aumentar a sua capacidade de produção de placas de aço em três milhões de toneladas por ano.

A Arcelor refere ainda no comunicado que pretende com esta compra capitalizar o investimento previsto na criação de uma plataforma de eletricidade limpa e de hidrogénio verde no terminal portuário de Pecém.

A Companhia Siderúrgica do Pecém era detida em 50% pela brasileira Vale (uma das maiores empresas de mineração do mundo) e pelas sul-coreanas Dongkuk (30%) e Posco (20%).



