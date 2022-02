O ano passado foi o melhor para a gigante siderúrgica luxemburguesa desde 2008.

Balanço anual

Arcelor Mittal regista lucros recorde em 2021

AFP O ano passado foi o melhor para a gigante siderúrgica luxemburguesa desde 2008.

Preços altos e um aumento da demanda por aço fizeram com que a ArcelorMittal, sediada no Luxemburgo, tivesse um lucro de 13 mil milhões de euros em 2021, o seu melhor ano em mais de uma década. "A ArcelorMittal nunca foi tão forte", disse o maior fabricante de aço fora da China em comunicado, esta quinta-feira.

O valor dos lucros alcançados em 2021, o melhor ano desde 2008, superou as perdas que a ArcelorMittal registou na última década. A empresa, durante muito tempo a maior empresa siderúrgica do mundo, antes de ser ultrapassada por um rival chinês em 2020, perdeu 640 milhões de euros nesse ano e 2,2 mil milhões de euros em 2019.

"A recuperação económica global após o levantamento das restrições iniciais da pandemia, apoiou uma procura dinâmica em todos os mercados, proporcionando níveis muito elevados de rentabilidade", disse Aditya Mittal, Chefe do Executivo da ArcelorMittal. Os apertados fornecimentos do ano passado, face ao aumento da procura, ajudaram a ArcelorMittal a renegociar preços mais elevados com os fabricantes de automóveis, por exemplo, acrescentou a empresa.

A dívida da empresa foi reduzida para 3,5 mil milhões de euros, até ao final do ano passado, em comparação com os 28 mil milhões de euros que estavam em cima da mesa, quando se deu a fusão com a Arcelo em 2006.

Mais de 2,6 mil milhões de euros foram colocados de lado para potenciais aquisições futuras, disse a empresa. A companhia recompensou os acionistas em 5 mil milhões de euros em recompra de ações e 262 milhões de euros em dividendos, ao longo dos últimos cinco trimestres.

Depois desde ano de sucesso, a ArcelorMittal espera que o consumo global de aço abrande em 2022.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.