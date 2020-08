Avaliada em 1,68 biliões de euros, a gigante norte-americana é já a primeira empresa a atingir este valor de mercado na bolsa dos EUA.

Apple duplica valor em bolsa durante a pandemia

A Apple tornou-se, esta quarta-feira, na primeira empresa norte-americana a valer mais de dois biliões de dólares, o equivalente a 1,68 biliões de euros, em bolsa. A gigante tecnológica já era considerada a mais valiosa do mundo, depois de superar a petrolífera saudíta Aramco, há cerca de duas semanas. Agora, num novo recorde, vale tanto como o PIB italiano.

Só nos últimos três meses, a empresa liderada por Tim Cook obteve um lucro líquido de 11,253 bilhões de dólares. Em plena pandemia, e ao contrário do que ocorreu em mais de 90% das empresas de todo o mundo, a "maçã" atingiu o melhor resultado de sempre no mercado.

Além da venda e fidelização dos clientes às gamas de telemóveis, tablets e computadores, a Apple aumentou o raio de influência, com incursões na música e nos filmes em plataforma streaming . E, depois de lançar o Apple Card há apenas um ano, aguarda cuidadosamente o momento do ataque final às gigantes do setor financeiro.

A empresa que se estreou na Bolsa de Nova York em dezembro de 1980 já supera, só em solo norte-americano, a Johnson & Johnson, a Visa, a Walmart, a Procter & Gamble e o MasterCard.

