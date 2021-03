Cancelamentos e adiamentos de viagens continuam a inundar as organizações de apoio ao consumidor que operam no Grão-Ducado.

Apoio ao consumidor. Covid-19 dispara pedidos de apoio

Os persistentes cancelamentos e adiamentos de viagens têm aumentado a procura de aconselhamento e apoio por parte de clientes que por vezes se sentem prejudicados quando lidam com um operador turístico, companhia aérea ou o setor hoteleiro, sem a interferência dos técnicos de apoio ao consumidor.

Num levantamento publicado pelo Paperjam, percebe-se que as restrições e os vários imprevistos da pandemia têm tido um forte impacto no número de pedidos de ajuda que chegam a estas organizações sem fins lucrativos, que oferecem um serviço de litígio e assistência jurídica.

Só na Union Luembourgeoise des Consommateurs (ULC), os casos submetidos relacionados com excursões turísticas aumentaram seis vezes mais entre 2019 e 2020, para 251. Para o transporte aéreo, especificamente, os casos triplicaram, para 213. No caso do Centro Europeu do Consumidor (CEC), os casos relacionados com cancelamentos de voos quadruplicaram, atingindo mais de 1.100 pedidos só em 2020.

Contas feitas, no número total de casos, a CEC assistiu a um aumento de 46%. Para além das férias, a organização tem em mãos centenas de casos entre estadias canceladas ou cursos de aprendizagem interrompidos.

Mesmo o comércio eletrónico que disparou sobretudo durante o primeiro confinamento tem trazido alguns dissabores à clientela. Tal como já tinha afirmado há uma semana Provedor de Justiça do Consumidor, os número de processos triplicou

