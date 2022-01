Saiba os apoios por categoria de veículo.

Apoio à compra de veículos elétricos prolongado. Saiba quanto pode poupar

Henrique DE BURGO Saiba os apoios por categoria de veículo.

O Ministério do Ambiente anunciou esta quarta-feira que o auxílio financeiro para a compra de veículos 100% elétricos deverá ser prolongado para além do primeiro trimestre de 2022.

Um projeto de lei sobre as novas condições de apoio deverá ser preparado nos próximos dias, referem os responsáveis em comunicado. No entanto, e para quem quer aproveitar este apoio - conhecido como "Clever fueren" durante o festival do automóvel (até 5 de fevereiro) - o Ministério do Ambiente lembra que está em vigor até 31 de março.

A ajuda financeira de 8.000 euros é destinada à compra de carrinhas e carros 100% elétricos desde que o seu consumo de energia elétrica não ultrapasse os 18 quilowatt-hora por 100 quilómetros.

Para automóveis com consumo de energia elétrica superior ao limite referido, o valor da ajuda é de 3.000 euros. Quanto às famílias numerosas, é atribuído um bónus de 8.000 para a compra de viaturas com sete ou mais lugares, independentemente do seu consumo de energia elétrica (o agregado familiar tem de ter pelo menos cinco pessoas).

Para carrinhas e carros híbridos, a ajuda financeira é de 1.500 euros, enquanto para os restantes veículos 100% elétricos (quadriciclos, motociclos e ciclomotores) o montante da ajuda financeira continua a ser de 50% do custo, desde que não ultrapasse os 1.000 euros.No que toca às bicicletas, mantém-se também a ajuda de 50%, desde que não ultrapasse os 600 euros.



