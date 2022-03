A medida foi divulgada por Carole Dieschbourg em conferência de imprensa esta segunda-feira.

Luxemburgo. Apoio à compra de carros elétricos prolongado até março de 2024

Maria MONTEIRO A medida foi divulgada por Carole Dieschbourg em conferência de imprensa esta segunda-feira. Para a ministra do Ambiente e do Clima, a volatilidade dos preços dos combustíveis fósseis pode levar os automobilistas a optar por veículos elétricos.

A escalada dos preços do gasóleo e da gasolina, que na semana passada atingiram valores históricos, pode ser o motor de mudança rumo a uma mobilidade mais ecológica e sustentável, argumentou a governante, à margem do anúncio da prorrogação por dois anos do “Clever fueren”. O programa vigorará até ao final de março de 2024 e pressupõe a concessão de um bónus máximo de 8.000 euros para a aquisição de carros elétricos.

Assim, mantém-se a atribuição do valor máximo para a compra de carrinhas e carros 100% elétricos, desde que o consumo de energia do veículo não exceda os 18 quilowatt-hora por 100 quilómetros. Também a compra de viaturas com sete ou mais lugares, para agregados familiares com pelo menos cinco pessoas, continua a ser subsidiada com 8.000 euros, independentemente do nível de consumo de energia.

Híbridos deixam de ser subsidiados

Este apoio passa a aplicar-se, também, a veículos de 20 quilowatt-hora por 100 quilómetros, desde que a potência líquida máxima do sistema de propulsão não exceda os 150 quilowatts, o que permitirá que sejam abrangidos pela medida os automóveis de dimensão média com cinco lugares. Por outro lado, os carros híbridos passam a deixar de ser subsidiados, sendo que as aquisições efetuadas antes de setembro de 2021 e registadas antes do final de 2022 ainda serão subsidiadas.

Para os automóveis que ultrapassem o limite de consumo referido, o apoio do Governo cifra-se nos 3.000 euros, como acontecia até agora. Relativamente a quadriciclos, motos e ciclomotores, o bónus máximo atribuído é de 1.000 euros. Mantém-se, ainda, o apoio à compra de bicicletas, convencionais ou elétricas, no valor de 600 euros.

Os automobilistas que requeiram este subsídio terão agora de comprometer-se a manter os seus novos veículos durante um período mínimo de 12 meses, em vez dos sete meses que estavam definidos anteriormente.

Governo já gastou 36,8 milhões em incentivos

“O Estado tem o dever de ajudar os cidadãos a reduzir a dependência dos combustíveis fósseis", afirmou Carole Dieschbourg. A ministra do Déi Greng assegurou que a “promoção da mudança para uma mobilidade mais ecológica e mais sustentável” é uma prioridade do executivo e admitiu que a subida histórica dos preços do gasóleo e da gasolina pode “encorajar os automobilistas a virar as costas aos veículos com motores de combustão e a avançar para veículos 100% elétricos”.

O “Clever fueren”, que estava inicialmente previsto para terminar no final deste mês, é um eixo fundamental da atual política de mobilidade. Desde 2019, o Governo desembolsou cerca de 36,8 milhões de euros nestes incentivos no sentido de agilizar a transição da frota automóvel do país para uma mobilidade verde e sustentável.

Ainda há muito a fazer, mas já surgem alguns indicadores positivos de mudança. Em novembro de 2021, o Luxemburgo registou, pela primeira vez, mais novos veículos verdes (elétricos e híbridos) do que veículos a gasóleo, representando uma cota de mercado de 20,5%.

Atualmente, há 17.435 carros 100% elétricos a circular no Grão-Ducado, o que constitui 3,9% do total de automóveis existentes. A ideia é que este valor chegue aos 49% em 2030.

