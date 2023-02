De acordo com o Statec, esta realidade aplica-se a todos os agregados familiares, independentemente do nível de vida e do tipo de aquecimento utilizado.

Statec

Apesar da inflação, famílias do Luxemburgo não perderam poder de compra

Susy MARTINS De acordo com o Statec, esta realidade aplica-se a todos os agregados familiares, independentemente do nível de vida e do tipo de aquecimento utilizado.

Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (Statec), o poder de compra subiu tanto em 2022 como em 2023, quando comparado com o ano de 2019. Isto aplica-se, de acordo com instituto, a todos os agregados familiares, independentemente do nível de vida e do tipo de aquecimento utilizado.



As despesas das famílias aumentaram devido à inflação, mas os vencimentos também progrediram graças à indexação dos salários e pensões no seguimento do aumento do índice de preços.



A juntar a isto, há ainda os apoios públicos anti-inflacionistas como, por exemplo, os tetos máximos dos preços da energia. Mas como é que tudo isto influencia o poder de compra das famílias?

Statec prevê nova indexação em 2023. Governo convoca tripartida Segundo o gabinete de estatísticas, a nova tranche deverá cair nos três últimos meses de 2023.

Segundo a análise do Statec publicada esta quinta-feira, para as famílias com menos rendimentos, as medidas sociais têm tido um impacto favorável no poder de compra. No caso das famílias com maiores rendimentos, os ganhos têmn sido menores.

No Grão-Ducado, a maioria dos agregados familiares vive numa habitação com aquecimento a gás (cerca de 60%), em comparação com 25% que tem gasóleo de aquecimento).

É precisamente quem tem aquecimento a gás e a eletricidade que mais tem beneficiado das ajudas do Estado e que por consequência vê o seu poder de compra aumentar.

Salário mínimo para qualificados ultrapassa os 3.000 euros em abril A partir de abril, também o salário mínimo para não qualificados sobe dos atuais 2.387,40 euros para 2.508,26.

Para o Statec, a limitação dos preços da energia, através dos acordos alcançados em sede concertação social tripartida, também acabou por beneficiar as empresas, tendo um impacto positivo sobre a atividade económica de 0,4% e de quase 2% no emprego, em 2023.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.