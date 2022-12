Nos bancos luxemburgueses, as taxas de juro dos empréstimos ao consumo flutuam de acordo com certos padrões. Qual é a razão para isto?

Antes do Natal, os empréstimos são geralmente mais caros

Uwe HENTSCHEL

A evolução das taxas de juro nos bancos luxemburgueses ao longo dos últimos vinte anos mostra claramente que os bancos têm uma margem de manobra bastante generosa na fixação das suas taxas de juro. Durante este período, as taxas de juro dos empréstimos ao consumo têm flutuado de forma selvagem numa base permanente, mas não necessariamente em relação à evolução das taxas de juro de referência.

Fevereiro é o mês mais barato para empréstimos

À primeira vista, os números compilados mês após mês pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL) parecem ter uma certa dinâmica própria. No entanto, numa inspecção mais atenta, é possível identificar um certo padrão. Por exemplo, desde o início de 2003, as taxas de juro dos empréstimos ao consumo eram quase invariavelmente as mais baixas em Fevereiro, enquanto que no final ou início do ano se encontravam entre as mais altas. Em Março de 2016, o Banco Central Europeu (BCE) baixou a taxa de juro de referência para zero por cento. E aí permaneceu até Julho deste ano. No entanto, mesmo durante este período, as taxas de juro têm flutuado até 1,5% ao ano, por vezes durante um período de apenas dois meses. Porque é que isto acontece?

Dinheiro barato para compradores de automóveis

Quando questionada sobre isto, a associação bancária ABBL avança uma resposta possível. "Pensamos que tem algo a ver com o festival automóvel que se realiza por esta altura", diz um porta-voz da ABBL. "Os bancos tendem a baixar as suas taxas de juro, uma vez que a procura de crédito para a compra de automóveis é elevada", acrescenta ele. E a mesma explicação é dada pelo Banco Central do Luxemburgo. De facto, as estatísticas do BCL mostram que não só as taxas de juro são as mais baixas em Fevereiro, como também é o mês em que o volume de crédito é de longe o mais alto. Nos últimos dez anos, este montante - para contratos com taxas de juro entre um e cinco anos - era em média de cerca de 80 milhões de euros cada Fevereiro, enquanto que normalmente era apenas de 15 a 20 milhões de euros nos meses mais fracos desses anos.

Se o festival automóvel é de facto a principal razão para as taxas de juro então baixas, isto não explica porque é que as taxas de juro sobem depois. Especialmente porque isto contradiz o princípio da oferta e da procura. E se os bancos oferecem empréstimos relativamente baratos quando a procura é particularmente elevada, porque é que se tornam mais caros quando a procura cai?

Os bancos fazem os seus negócios no Natal?

É possível que a dependência seja exactamente o oposto: o número de contratos de crédito é tão elevado durante os meses de Fevereiro apenas porque as taxas de juro estão no seu nível mais baixo. Afinal, as compras de automóveis estão entre os investimentos recorrentes mais elevados. E como não há basicamente nenhuma razão razoável para comprar um carro novo a cada três ou quatro anos, os bancos dão um pequeno impulso no contexto do festival automóvel.

A explicação dada pelo BCL sobre a razão pela qual as taxas de juro são geralmente mais elevadas no final do ano é, de qualquer modo, fraca: "No final do ano, há um ligeiro aumento das taxas, que se explica mais por razões técnicas do que económicas", explica um porta-voz do banco central. "Isto porque no final do ano, em alguns bancos, as contas dos clientes são debitadas a 31 de Dezembro com os saldos dos cartões de crédito, em vez de no início do mês", acrescenta ele. E isto tem então um impacto sobre o cálculo das taxas de juro ponderadas. O facto de as taxas de juro para empréstimos ao consumo serem particularmente elevadas no período que antecede o Natal nada tem a ver com o facto de o comportamento do consumidor e a vontade de fazer compras caras serem também particularmente elevadas neste momento, mas deve-se, por conseguinte, principalmente a razões técnicas.

Alterações nas taxas de juro ameaçam a tradição

Em qualquer caso, o próximo Autofestival terá lugar de 23 de Janeiro a 4 de Fevereiro. Se o desenvolvimento se mantiver em linha com as estatísticas actuais, as taxas de juro cairão novamente. No entanto, isto não é algo com que se possa contar desta vez. O Banco Central Europeu já aumentou a sua taxa de juro directora três vezes este ano, de zero para dois por cento. E os peritos esperam que se siga outra subida de 0,75 pontos percentuais na próxima reunião a 15 de Dezembro.

Em Fevereiro último, a taxa de juro média (para contratos de taxa fixa de um a cinco anos) para novos empréstimos ao consumo concedidos no Luxemburgo foi de 1,54%. Mas, nessa altura, a taxa de juro chave ainda estava a zero por cento. De acordo com as estatísticas do BCL, as taxas de juro dos empréstimos têm vindo a subir desde então. Em Setembro, o último valor estatístico registado até agora, era de 3,46%. Mas então a taxa chave já subiu 0,75 pontos percentuais, e isto é precisamente o que poderia acontecer em meados de Dezembro. Portanto, uma coisa é certa: mesmo que os bancos mantenham a sua tradição no próximo mês de Fevereiro, a taxa de juro estará muito longe daquilo a que os compradores de automóveis têm estado habituados nos últimos anos.

Este artigo foi publicado inicialmente em wort.lu/de

