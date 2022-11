Titular da Defesa turco precisou que pelo menos 431 navios cargueiros zarparam dos portos ucranianos e que os cereais exportados ultrapassam já os dez milhões de toneladas.

Guerra na Ucrânia

Ancara propõe prolongar um ano acordo para exportar cereais do país

O ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, disse esta segunda-feira que o seu país proporá o prolongamento por um ano do acordo para exportar cereais a partir dos portos ucranianos, que termina a 19 de novembro.



Em declarações à imprensa turca, Akar argumentou que se devem separar as questões humanitárias do conflito causado pela invasão russa da Ucrânia e defendeu a extensão do acordo por mais um ano.

Referindo-se a como a Rússia voltou recentemente ao acordo, depois de anunciar a sua saída devido a um ataque ucraniano ao porto de Sebastopol, Akar sublinhou os esforços diplomáticos realizados pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

“Dissemos que os combates e as questões humanitárias são assuntos separados”, afirmou o ministro, acrescentando: “A Ucrânia deu uma garantia por escrito à Rússia graças à mediação da Turquia”.

O titular da Defesa turco precisou que pelo menos 431 navios cargueiros zarparam dos portos ucranianos e que os cereais exportados ultrapassam já os dez milhões de toneladas.

“Agora, temos intensificado os nossos esforços para a extensão do acordo sobre os cereais”, disse Akar, acrescentando: “Vamos propor o prolongamento do acordo por um ano”.

O acordo entre a Rússia e a Ucrânia – com a mediação da ONU e da Turquia – permitiu desbloquear a exportação de cereais e outros alimentos a partir dos portos ucranianos.

