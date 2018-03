O Contacto falou com a eurodeputada Ana Gomes (PS) que foi recentemente nomeada vice-presidente de uma comissão de inquérito do Parlamento Europeu para investigar casos de crime financeiro e evasão fiscal. A eurodeputada criticou os países que favorecem as grandes empresas através de acordos fiscais e de taxas de imposto mais baixas e apontou o dedo aos Governos, e à própria Comissão Europeia, pelo contributo que deram para o panorama atual.

Ana Gomes: “O Luxemburgo é um grande paraíso fiscal”

O Contacto falou com a eurodeputada Ana Gomes (PS) que foi recentemente nomeada vice-presidente de uma comissão de inquérito do Parlamento Europeu para investigar casos de crime financeiro e evasão fiscal.

A eurodeputada criticou os países que favorecem as grandes empresas através de acordos fiscais e de taxas de imposto mais baixas e apontou o dedo aos Governos, e à própria Comissão Europeia, pelo contributo que deram para o panorama atual. No entanto, Ana Gomes garante que as coisas estão a mudar e que a legislação para apertar o cerco à fuga ao Fisco e à criminalidade financeira tem sido aprovada. Agora, é preciso vigiar a aplicação das regras pelos Estados-membros.

Foi nomeada vice-presidente de uma nova comissão que vai debruçar-se sobre crimes financeiros e evasão fiscal. Qual será o objeto concreto desta nova comissão?

Sim. Esta comissão tem um mandato muito forte e surge no seguimento das outras comissões de inquérito que tivemos – Panama Papers e Luxleaks. Vai continuar a fazer a análise do que se passa, em matéria de respeito por parte dos Estados-membros pelas diretivas de branqueamento de capitais e o que se passa em matéria de fiscalidade, nos esquemas de fuga ao Fisco. E todas aquelas indústrias de advogados e consultoras que são intermediários nos esquemas de fuga ao Fisco e de branqueamento de capitais e de corrupção e de esquemas de criminalidade organizada. Portanto, o mandato é ainda mais específico e mais forte do que aquele que tinha a própria comissão de inquérito Panama Papers.

Como referiu, já houve outras comissões como a Taxe (depois do Luxleaks) e a Pana (relativa aos Panama Papers). Os resultados que saem destas comissões são suficientes para fazer a Comissão Europeia atuar? A sensação que fica é que as coisas andam devagar demais. Por exemplo, apesar de Bruxelas estar a analisar centenas de acordos fiscais, são poucas as empresas chamadas a pagar...

Está a mudar tudo e muito por causa do trabalho que o Parlamento Europeu (PE) tem vindo a fazer. Está a mudar tudo, incluindo a legislação e as diretivas. A Comissão está a atuar e ela própria diz que é por pressão do PE e é em resultado da exposição e da análise que o PE tem feito de todas estas denúncias. Há aqui todo um trabalho dos legisladores no PE, como da sociedade civil, dos jornalistas, dos consórcios de jornalistas que têm exposto estes escândalos. Temos feito o nosso trabalho e temos verificado que muitas vezes a legislação está desfasada e muitas vezes não é devidamente aplicada. Estamos a denunciar isso nos nossos relatórios. E estamos a levar consequências para a comissão com novas propostas de diretiva.



Pode dar exemplos?

Posso dar vários exemplos. Aprovámos relatórios de um processo fundamental, que não teria existido se não fosse o trabalho que temos feito nas comissões de inquérito. Referem-se ao chamado ’consolidated corporate tax base’ (CCTB), que é a ideia de haver uma definição comum para o imposto das sociedades (IRC). Essa questão é muito importante: haver uma definição comum no plano europeu para que os Estados-membros não rivalizem, uns contra os outros, que é o que efetivamente hoje se vive. Não nos podemos esquecer que estamos a tratar de um domínio, a fiscalidade, que, até há muito pouco tempo – até estes escândalos serem denunciados – era considerado um domínio da soberania de cada Estado-membro. Ora bem, somos nós que temos vindo a expor que, sem haver uma harmonização mínima a nível europeu, estamos a pôr em causa o próprio mercado interno.

Porquê?

Não é possível ter regras de competição leal no mercado interno se os Estados-membros fazem ’dumping’ fiscal entre si. Isso é desvirtuar completamente as regras da concorrência. Como o Luxemburgo tem taxas que tendem para o zero ou a Irlanda que, apesar de ter uma taxa nominal de 12,5% para as sociedades, depois faz ’tax ruling’ e aplica taxas muito mais baixas. Isso é concorrência desleal, são auxílios de Estado. E, desde logo, nunca a Comissão teria atuado como atuou em relação à Apple, em relação à Irlanda mandando-a recuperar o imposto que a empresa não pagou, ou a Amazon no Luxemburgo. Nunca a Comissão teria atuado como atuou se não tivesse sido esse trabalho do PE. Por exemplo, ainda agora acabámos de passar a quinta diretiva contra o branqueamento de capitais. Posso garantir que o que está lá é resultado do trabalho do PE. Batemos o pé e exigimos determinadas soluções legislativas, sabendo obviamente que o grande desafio não é só termos as leis adequadas, mas é depois vigiar a sua aplicação pelo Estado-membro.



