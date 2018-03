A ameaça feita na quinta-feira pelo presidente norte-americano de impor a partir da próxima semana fortes taxas alfandegárias sobre as importações de aço e alumínio pelos EUA suscitou reações indignadas um pouco em todo o mundo.

Ameaça dos EUA de imposição de tarifas gera críticas em todo o mundo

A ameaça feita na quinta-feira pelo presidente norte-americano de impor a partir da próxima semana fortes taxas alfandegárias sobre as importações de aço e alumínio pelos EUA suscitou reações indignadas um pouco em todo o mundo.





Donald Trump deve anunciar a imposição de uma taxa de 25% para o aço e 10% para o alumínio, o que já levou alguns analistas a anteciparem uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a Europa.

“Lamentamos fortemente” esta decisão norte-americana, reagiu Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia. “Em vez de facilitar uma solução, esta decisão só pode agravar as coisas. Não vamos ficar de braços cruzados enquanto a nossa indústria é atingida por medidas injustas”, acrescentou.

“A União Europeia vai começar, o mais cedo possível, consultas sobre a resolução de diferendos com os EUA em Genebra”, sede da Organização Mundial do Comércio, acrescentou, no mesmo comunicado, a comissária para o Comércio, Cecília Malmstrom.

“Toda a tarifa ou quota que seja imposta à nossa indústria canadiana do aço e alumínio seria inaceitável”, declarou, por seu lado, o ministro do Comércio Internacional do Canadá, François-Philippe Champagne. Este país vizinho dos EUA é o seu primeiro fornecedor de aço e alumínio.

Outra voz que se juntou ao coro de protestos foi a do Reino Unido, cuja embaixada em Washington exprimiu a sua posição em comunicado: “Estamos particularmente inquietos com qualquer medida que possa ter consequências para o aço do Reino Unido e as suas indústrias do alumínio”.

Por sua vez, a China apelou a Washington que "trave" as medidas protecionistas e "respeite as regras" do comércio multilateral. Também o Kremlin exprimiu “preocupação” por causa das propostas norte-americanas, acrescentando que as relações comerciais entre Moscovo e Washington vão ser analisadas com atenção.