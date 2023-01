O anúncio foi feito pelo CEO da Amazon, na quarta-feira à noite, revelando que vai começar a comunicar os despedimentos a partir de 18 de janeiro.

Economia 2 min.

Comércio online

Amazon vai despedir 18 mil trabalhadores, incluindo na Europa

Redação O anúncio foi feito pelo CEO da Amazon, na quarta-feira à noite, revelando que vai começar a comunicar os despedimentos a partir de 18 de janeiro.

O gigante do comércio online Amazon anunciou, quarta-feira à noite, que irá despedir "cerca de 18.000" funcionários, incluindo na Europa, visando diminuir custos perante a incerteza da economia atual.

O anúncio foi feito pelo diretor executivo da Amazon, Andy Jassy, num comunicado publicado no site corporativo da empresa, depois desta informação ter sido vazada para o exterior. A partir de 18 de janeiro, a empresa começa a comunicar os despedimentos aos funcionários afetados "ou aos seus representantes, se os houver, na Europa".

A redução de pessoal vai afetar sobretudo as "lojas da Amazon e as organizações PXT" (pessoas, experiência e tecnologia), declara o CEO da multinacional.

Em novembro, a Amazon, já tinha anunciado que planeava extinguir cerca de 10 mil postos de trabalho, número que agora aumentou após a conclusão do planeamento para 2023 da multinacional. “A avaliação deste ano foi mais difícil dada a incerteza em torno da economia, e pelo facto de termos contratado de forma rápida nos últimos anos”, refere Andy Jassy. “Entre as dispensas que fizemos em novembro e as que estamos hoje a partilhar, o nosso plano é de eliminar cerca de 18.000 posições”, acrescentou.

No Luxemburgo

No Luxemburgo, a multinacional tem a sua sede europeia, onde trabalham perto de quatro mil funcionários; é o quinto maior empregador do país. Aquando do anúncio da supressão dos 10 mil postos de trabalho, em novembro, o ministro da Economia, Franz Fayot declarou que o “Comité de Conjuntura não tem informação que aponte para despedimentos [na Amazon] no Grão-Ducado”.

Na altura, o governante recordou que as empresas com mais de 15 trabalhadores têm de informar o Comité de Conjuntura caso proceda a despedimentos devido a problemas conjunturais.

Amazon não prevê despedir no Luxemburgo Um alívio para os cerca de quatro mil trabalhadores da empresa no Grão-Ducado.

Indemnizações e apoios

O anúncio de um maior número de despedimentos foi precipitado após "um dos elementos das nossas equipas ter vazado a informação para o exterior", diz o CEO. Perante esta fuga de informação "decidimos que o melhor seria partilhá-la o mais rapidamente, para que para que possam saber os detalhes diretamente por mim", frisa Andy Jassy. Este responsável lamenta a decisão e promete ainda que os funcionários despedidos "terão direito a indemnizações, a benefícios transitórios de seguro de saúde e apoio na procura de um outro emprego externo à empresa".

Esta é a maior redução de pessoal da história da empresa de Seattle que viu os seus lucros diminuírem 9% no último trimestre de 2022.

A Amazon contratou fortemente durante a pandemia para responder à explosão da procura, duplicando a sua força de trabalho global entre o início de 2020 e o início de 2022.

No final de setembro, o grupo tinha 1,54 milhões de funcionários em todo o mundo, sem contar com os trabalhadores sazonais contratados durante períodos de maior atividade, tais como a época de férias. Agora prepara-se para despedir 18 mil trabalhadores.

(Com AFP)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.