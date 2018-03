Empresa norte-americana de comércio eletrónico só perde para a Apple em capitalização bolsista.

Amazon ultrapassa Google pela primeira vez

Com uma subida de 2,64% nas suas ações para os 1.585,77 dólares por papel, a Amazon, empresa norte-americana de comércio eletrónico, superou ontem pela primeira vez a Google-Alphabet Inc no fecho do mercado em Wall Street, totalizando uma capitalização bolsista de 767,683 mil milhões de dólares (cerca de 620 mil milhões de euros), segundo revela a imprensa dos Estados Unidos. Só a Apple, com capitalização bolsista de 888,815 mil milhões de dólares, está à frente da Amazon.



Ao mesmo tempo que a Amazon registava um movimento de subida, a Google descia 0,28% e situava-se numa capitalização bolsista de 762,533 mil milhões de dólares.

A empresa chegou ao final do ano passado em quarto lugar na lista das mais valiosas cotadas em bolsa, lista que era liderada pela Apple, à frente de Microsoft e Google.



Os dados da imprensa norte-americana revelam que a Amazon "gera diariamente 196 milhões de visitantes na sua página da Internet", procurando estender a sua rede de interesses a outras áreas de negócio, designadamente "a venda de produtos alimentares e a distribuição dos seus próprios materiais".

Cotada em bolsa desde maio de 1997, então com cada ação a valer 18 dólares, a Amazon superou os mil dólares por papel pela primeira vez a 30 de maio do ano passado. Jeff Bezos, o fundador e CEO da companhia, tem uma fortuna avaliada em mais de 130 mil milhões de dólares (105 mil milhões de euros), o que faz dele o homem mais rico do mundo segundo a revista Forbes.



