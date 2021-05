A empresa quer aumentar a equipa em cerca de 20% ainda em 2021.

Amazon quer criar 600 novos postos de trabalho no Luxemburgo até ao final do ano

Ana Patrícia CARDOSO A empresa quer aumentar a equipa em cerca de 20% ainda em 2021.

A Amazon emprega atualmente 3.000 pesoas na sede europeia da gigante americana no Grão-Ducado. Mas esse número está prestes a aumentar. Numa publicação recente no blog oficial da empresa, o objetivo é claro. "Tínhamos cerca de 3.000 trabalhadores no Luxemburgo no final de 2020, e esperamos que esse número aumente mais 20%, para 3.600, até ao final deste ano", pode ler-se no site oficial.

A gigante americana de vendas online quer manter-se como um dos maiores empregadores do país. "Estou no Luxemburgo desde 2011 e considero o país a minha casa. Estou orgulhoso e entusiasmado pelo facto de termos crescido de menos de 300 pessoas para mais de 3.000 atualmente", disse Jorrit Van der Meulen, vice-presidente da Amazon na Europa.

Tribunal europeu decide que Estado luxemburguês não concedeu vantagens fiscais à Amazon Em 2017 a Comissão Europeia tinha considerado ilegal os auxílios estatais de 250 milhões de euros à empresa tecnológica para estabelecer a sua sede europeia no Grão-Ducado. O acórdão desta quarta-feira revoga a decisão.

A gigante tecnológica foi notícia este mês depois de o Tribunal de Justiça da União Europeia (ECJ, na sigla inglesa) ter considerado que as vantagens fiscais concedidas à Amazon pelo Estado luxemburguês entre 2006 e 2014 são válidas e legais.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.