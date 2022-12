Um alívio para os cerca de quatro mil trabalhadores da empresa no Grão-Ducado.

Crise

Amazon não prevê despedir no Luxemburgo

Susy MARTINS Um alívio para os cerca de quatro mil trabalhadores da empresa no Grão-Ducado.

O “Comité de Conjuntura não tem informação que aponte para despedimentos [na Amazon] no Grão-Ducado”. Esta é a resposta do ministro da Economia, Franz Fayot, a uma questão parlamentar do deputado do Partido Pirata, Marc Goergen.

O ministro esclarece que as empresas com mais de 15 trabalhadores têm de informar o Comité de Conjuntura caso proceda a despedimentos devido a problemas conjunturais.

Um alívio para os cerca de quatro mil trabalhadores da empresa no Luxemburgo depois de a multinacional de venda “online” ter anunciado a intenção de despedir cerca de 10 mil pessoas em todo o mundo.

Trata-se da maior onda de despedimentos na história da tecnológica.



