Alimentos estão 4% mais caros do que em março do ano passado

Redação A carne fresca também aumentou 5,6% num ano. As razões para o aumento dos preços incluem os custos de energia mais elevados.

Em março, os alimentos custaram, em média, mais 4% do que no ano passado, na mesma altura. Segundo o Statec, desde a pandemia os mercados ficaram extremamente desregulados.

O organismo envia mensalmente sete investigadores de preços a diferentes supermercados do país, que anotam os preços dos produtos. Com base nesses valores, os preços podem ser comparados com meses ou anos anteriores, de acordo com a RTL.

Café, chá e cacau aumentaram cerca de 6,8%

De facto, o Statec afirma que, por exemplo, o preço do peixe e marisco aumentou 9% em 12 meses. Café, chá e cacau aumentaram cerca de 6,8% e na categoria de gorduras e óleos o preço aumentou quase 6,2%.

A carne fresca também aumentou 5,6% em apenas um ano. As razões para o aumento do custo dos alimentos incluem os custos de energia mais elevados.

A guerra na Ucrânia ainda não teve um papel tão significativo no setor, mas as suas consequências podem afetar o preço dos óleos de cozinha dentro de alguns meses, assim como o preço dos grãos em geral. Estes também compõem a base dos alimentos de origem animal, o que afetaria o preço dos produtos de origem animal.

