Inflação na zona euro e variante Omicron condicionaram aumentos no valor dos bens essenciais. Nos alimentos, o peixe fresco, mas também o pão e a carne lideraram as subidas dos preços na alimentação.

Alimentação aumentou 30% em janeiro. Preços vão continuar a subir nas próximas semanas

Os preços dos alimentos, no Luxemburgo, subiram mais de 30% em janeiro de 2022, por comparação com os valores que tinham antes da pandemia, revela o relatório do Statec, publicado esta quarta-feira.

Segundo a edição francesa do Luxemburger Wort, os maiores aumentos, no mês passado, foram registados no peixe fresco (+5,9%), pão (+1,4%), carne (+1,4%) e queijo (+1,1%).

Para estas subidas de preços no setor alimentar contribuíram condições meteorológicas desfavoráveis combinadas com o aumento dos preços da energia, sinaliza o Statec.

Além disso, explica o instituto de estatísticas luxemburguês, a variante Omicron tem causado problemas nas cadeias de fornecimento mundiais, com as baixas laborais e número de trabalhadores ausentes dos postos de trabalho em níveis inéditos devido à elevada taxa de contágios. Em paralelo, as paragens (parciais) de alguns portos chineses, causaram constrangimento nas vias de navegação e na distribuição de bens e produtos.

A subida dos preços tem sido também (e muito) impulsionada pelo aumento dos custos da energia. O crude, o gás, que deverá subir ainda mais com a crise entre a Rússia e a Ucrânia, e a eletricidade pressionam a conjuntura económica com um impacto significativo nos níveis de inflação e no aumento dos valores nas cadeias de fornecimento, que será refletido "parcialmente e gradualmente" nos preços finais ao consumidor nos próximos tempos, de acordo com o Statec. Por isso, são esperados novos aumentos.

Inflação revista em alta

Devido a esta conjugação de fatores, a inflação tem atingido máximos históricos na zona euro. A taxa de inflação da zona euro alcançou um novo máximo de 5,1% em janeiro - tinha sido de 5,3% em dezembro de 2021 - e o Luxemburgo não deverá escapar a esta tendência de subida.

Por outro lado, os preços da produção industrial também aceleraram fortemente durante 2021 no país, em mais de 25% no ano.



Assim, a inflação no Grão-Ducado deverá ser revista em alta para os 4,4%, quando se esperava que se estabilizasse nos 2,5% este ano. Estima-se, contudo que este valor diminua em 2023 e que a taxa de inflação regresse aos 1,4%.





