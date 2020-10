A Aliança para a Inclusão Financeira inaugurou esta segunda-feira a sua representação europeia, com sede no Luxemburgo.

Aliança para a Inclusão Financeira inaugura escritório europeu no Luxemburgo

Henrique DE BURGO A Aliança para a Inclusão Financeira inaugurou esta segunda-feira a sua representação europeia, com sede no Luxemburgo.

Esta é a primeira presença na Europa deste organismo internacional, especialista em políticas públicas e regulamentação de inclusão financeira para a população mundial sem conta bancária.

A cerimónia de inauguração contou com as presenças do ministro das Finanças, Pierre Gramega, e do ministro da Economia e da Cooperação, Franz Fayot, e foi virtualmente seguida por mais de 200 participantes de cerca de 50 países, através de diversas plataformas streaming.

Venda de carros novos caiu 25% nos primeiros oito meses do ano As maiores quebras foram registadas nos países do sul da Europa, rondando os 40% em Itália, Espanha e Portugal.

O novo escritório, na cidade do Luxemburgo, vai "fortalecer ainda mais o ecossistema financeiro do Luxemburgo e, acima de tudo, permitir uma cooperação mais ampla com todas as partes interessadas a nível europeu e internacional nas áreas de FinTech (startups que trabalham para inovar e otimizar serviços do sistema financeiro) e finanças sustentáveis", referiu Pierre Gramegna.

"O financiamento inclusivo é uma das poucas soluções imediatas que existem para mitigar o impacto da covid-19 e criar recuperação e resiliência, tornando a cooperação mais importante hoje do que em qualquer momento no passado", enfatizou, por sua vez, o diretor executivo da aliança, Alfred Hannig.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.