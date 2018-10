Alguns contribuintes receberam este mês emails falsos do Fisco, com o ojetivo de obter dados pessoais das vítimas. O aviso foi feito hoje pela própria Administração dos Impostos Diretos, que adverte que todo o contacto com os contribuintes se faz através da página Guichet.lu.

Alerta. Contribuintes recebem emails falsos do Fisco

Alguns contribuintes receberam este mês emails falsos do Fisco, com o ojetivo de obter dados pessoais das vítimas. O aviso foi feito hoje pela própria Administração dos Impostos Diretos, que adverte que todo o contacto com os contribuintes se faz através da página Guichet.lu.





Os emails são emitidos através de um site fictício: “impotsdirects.lu”. O texto propõe que os contribuintes acedam a uma funcionalidade online fictícia e fraudulenta. A página foi já desativada, mas a Administração Fiscal luxemburguesa não exclui a possibilidade de os contribuintes receberem novos emails fraudulentos.

A técnica consiste em fazer as vítimas acreditarem que estão a ser encaminhadas para um outro interveniente de confiança, como um banco ou administração. O objetivo é conseguir retirar dados pessoais, como palavras-passe, número de cartão de crédito, data de nascimento, ou instalar vírus no computador.

O Fisco avisa que o ataque informático pode fazer-se através de correio eletrónico, páginas web falsas ou através de outros meios eletrónicos.

Por outro lado, relembra-se que a Administração fiscal nunca pede informações do cartão de crédito nem recomenda a comunicação dos dados bancários ou dos cartões via email. Para bloquear um cartão de pagamento, deve-se contactar o CETREL – Helpdesk – card blocking através do número de urgência +352 49 10 10.

Esta não é a primeira vez que este tipo de email é enviado, em 2014 e 2015 foi também detetado este tipo de situação.