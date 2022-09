A taxa de inflação subirá para cerca de 11% no primeiro trimestre de 2023, afetando gravemente o poder de compra das famílias.

Economia 2 min.

Crise energética

Alemanha vai entrar em recessão em 2023

AFP A taxa de inflação subirá para cerca de 11% no primeiro trimestre de 2023, afetando gravemente o poder de compra das famílias, estima o instituto alemão IFO.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha deve cair 0,3% em 2023, devido à inflação e à escassez de gás russo, no contexto da guerra na Ucrânia, segundo um estudo do instituto alemão IFO publicado esta segunda-feira.

"Estamos a cair para uma recessão de inverno", disse à AFP Timo Wollmershäuser, diretor de estudos económicos do instituto, um dos mais influentes da Alemanha.

O IFO espera uma recessão técnica já no primeiro trimestre de 2023, com uma queda de 0,4% do PIB, após uma queda de 0,2% no quarto trimestre de 2022. A razão são os "cortes no fornecimento de gás russo este verão" e "os aumentos maciços de preços resultantes", explicou o diretor.

Alemanha. Bónus no ordenado para lidar com subida de preços Prevê-se um bónus de 300 euros no ordenado, sujeito a impostos.

A inflação média deve subir para 9,3% no próximo ano, depois dos 8,1% em 2022, acrescentou Timo. E só no primeiro trimestre de 2023, esta poderá subir para cerca de 11%, afetando gravemente o poder de compra das famílias, estima ainda o organismo.

A Gazprom reduziu drasticamente o fornecimento de gás à Alemanha através do gasoduto Nord Stream nos últimos meses, antes de parar totalmente no início de setembro, no meio do impasse entre Moscovo e a União Europeia por causa da guerra.

A Alemanha, que costumava obter 55% do seu abastecimento de gás da Rússia antes da guerra, tem agora de encontrar abastecimentos noutros locais, a preços muito mais elevados. Estas tensões fizeram disparar o preço do gás e da eletricidade na Europa, bem como a inflação.

Ministros concordam em taxar e redistribuir lucros excessivos pelos mais pobres Além de taxar os lucros excessivos, a Comissão Europeia quer impor reduções obrigatórias da eletricidade.

E é provável que a tendência continue: "Os fornecedores de energia irão ajustar significativamente os seus preços de eletricidade e gás (...) especialmente no início de 2023", estima o IFO.

Recessão ainda este ano?

O presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, considera "possível" que a Alemanha entre em recessão já no terceiro e quarto trimestres deste ano, e continuar assim até ao início do próximo ano, disse em entrevista no domingo à rádio alemã Deutschlandfunk.

Recessão escondida com rabo de fora É bom começar a dizer às pessoas que pode haver ume recessão escondida com rabo de fora. Que a inflação que hoje já corrói o poder de compra dos consumidores (sobretudo dos mais pobres) pode desabar num retrocesso de enormes dimensões quando em 2023 muitas empresas se recusarem a aumentar salários.

O governo alemão adotou um terceiro plano de apoio às pessoas, no início de setembro, mas este não será capaz de compensar a esperada perda do poder de compra, de acordo com o IFO.

"O declínio dos salários de cerca de 3% este ano e no próximo será o mais elevado desde o registo oficial destes cálculos em 1970", disse Wollmershäuser.



No entanto, a situação poderá "normalizar-se" novamente em 2024, com um "crescimento de 1,8% e inflação de 2,5%", conclui.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.