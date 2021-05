A Alemanha recusou a proposta do Luxemburgo para um acordo que prevê a revogação da "regra dos 25%", aplicada na União Europeia sobre os trabalhadores transfronteiriços.

Alemanha recusa proposta do Luxemburgo sobre Segurança Social dos motoristas transfronteiriços

Henrique DE BURGO

A revelação foi feita pelo ministro da Segurança Social, Romain Schneider, em resposta a uma questão parlamentar do partido CSV. Em causa está a situação dos motoristas profissionais da Alemanha, Bélgica e França que têm contrato com uma empresa luxemburguesa.

Segundo o regulamento europeu, os transfronteiriços que trabalham pelo menos 25% do tempo no seu país de residência, devem estar afiliados à Segurança Social do seu país e não do país da empresa.

Com fim do período transitório, em maio de 2020, os motoristas começaram a perder a sua afiliação à Segurança Social do Luxemburgo e a perder coberturas sociais referentes a pensões, acidentes ou prestações familiares.

Mas o mesmo regulamento (883/2004) prevê que dois ou mais Estados-Membros possam acordar isenções sobre a "regra dos 25%". E foi nesse sentido que o Luxemburgo voltou a apresentar à Alemanha, França e Bélgica um pedido de acordo sobre a coordenação dos sistemas de Segurança Social. Esse mesmo pedido foi feito e rejeitado aquando da apresentação deste regulamento.

No entanto, e segundo Romain Schneider, a resposta das autoridades alemãs foi negativa, faltando ainda conhecer o parecer da Bélgica e da França.



