Alemanha prepara-se para receber o primeiro carregamento de gás liquefeito

O "Hoegh Esperanza" deverá atracar em Wilhemshaven nos próximos dias, com uma quantidade de gás natural liquefeito nigeriano equivalente ao "consumo de 50.000 casas".

A Alemanha prepara-se para acolher o seu primeiro terminal flutuante de gás natural liquefeito (GNL) para aliviar a crise energética do país desde que cortou com o abastecimento russo, afirmaram as autoridades esta sexta-feira.

O "Hoegh Esperanza" deverá atracar em Wilhemshaven (norte) nos próximos dias, carregado com uma quantidade de gás natural liquefeito nigeriano equivalente ao "consumo de 50.000 casas durante um ano", disse um porta-voz do Ministério da Economia alemão.

O navio da FSRU, que atualmente navega ao largo da costa da Bretanha, de acordo com o site Marine Traffic, ficará atracado durante vários anos no porto daquela cidade do Mar do Norte. A plataforma para a acomodar, construída em apenas alguns meses, será inaugurada na presença do chanceler Olaf Scholz a 17 de dezembro.

A infraestrutura de Wilhelmshaven, que é o primeiro terminal de GNL na Alemanha, terá capacidade para fornecer o equivalente a 20% das importações anuais de gás russo das quais a Alemanha dependia.

Ao contrário de outros países europeus, o país não dispunha dessas instalações - nem offshore nem onshore -, preferindo recorrer à opção mais barata dos oleodutos russos. O país já recebe gás natural liquefeito via Bélgica, Holanda ou França, mas os custos de transporte são muito elevados.

Depois da invasão russa da Ucrânia e das subsequentes sanções europeias, a Rússia começou a reduzir consideravelmente o seu fornecimento de gás, que antes representava 55% das importações alemãs ao país, interrompendo-o no início de setembro.

Para garantir a sua segurança energética e salvaguardar a sua indústria fortemente dependente do gás, Berlim investiu no GNL, libertando três mil milhões de euros para o aluguer de navios da FSRU.

O governo alemão lançou cinco projetos nesse sentido, a que se juntam dois privados, incluindo o de um terminal em Lubmin (norte), que deverá abrir este mês.

Contudo, o país ainda não conseguiu assinar um contrato significativo com um fornecedor de GNL. O acordo recente com a Qatar Energy só deverá entrar em vigor antes de 2026, por isso, a Alemanha continua exposta à volatilidade dos mercados a curto prazo, o que contribuiu para o aumento dos preços do gás para as famílias e empresas.

De acordo com o serviço de comparação de preços de gás Check24, face ao ano passado, uma família alemã média pagou mais 128% para aquecer a sua casa com gás, entre setembro e novembro de 2022.

