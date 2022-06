Alemanha vai aumentar consumo de carvão, rompendo a promessa de extinguir o seu uso até 2030.

Alemanha. Plano de emergência para garantir fornecimento de gás

A Alemanha vai tomar medidas de emergência para assegurar o abastecimento de gás face às recentes quedas no fornecimento russo, incluindo o aumento da utilização de carvão, disse o Governo este domingo.

"Para reduzir o consumo, deve ser utilizado menos gás para produzir eletricidade. Em vez disso, as centrais elétricas alimentadas a carvão terão de ser mais utilizadas", disse o Ministério da Economia em comunicado. O Governo está a reagir aos anúncios desta semana de vários cortes nas entregas de gás pela Gazprom da Rússia, via Nord Stream.

Esta decisão é uma inversão na promessa que a Alemanha fez ao prometer largar o uso de carvão até 2030. "É amargo, mas é essencial para reduzir o consumo de gás", reagiu o Ministro da Economia, Robert Habeck.

O pacote de medidas anunciado este domingo inclui também um sistema de "leilão" para a venda de gás à indústria, que, segundo Berlim, ajudaria a reduzir o consumo. "A segurança do abastecimento está garantida", mas "a situação é grave", disse Habeck.

A Gazprom cortou esta semana as entregas via Nord Stream em 40% e depois em 33%, citando um problema técnico. Mas, para o Governo alemão, trata-se de uma "decisão política", destinada a influenciar a luta entre Moscovo e países ocidentais na guerra na Ucrânia. Apesar do conflito, a Alemanha continua a importar quase 35% do seu gás da Rússia. Esta proporção era de 55% antes de fevereiro.

