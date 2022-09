A maior economia europeia viu-se forçada a adiar a saída definitiva da energia nuclear devido à crise energética atual.

Reviravolta. Alemanha mantém duas centrais nucleares em reserva até 2023

AFP A maior economia europeia viu-se forçada a adiar a saída definitiva da energia nuclear para se precaver face a potenciais carências energéticas.

A Alemanha vai manter duas centrais nucleares em reserva até à primavera de 2023, numa reviravolta considerada necessária para fazer face a potenciais carências energéticas.

O Governo de Olaf Scholz, que inclui ambientalistas, está assim a inverter o encerramento definitivo das últimas três centrais nucleares alemãs, previsto para o final de 2022, de acordo com o calendário para a retirada da energia nuclear decidido por Angela Merkel após o desastre de Fukushima.

"É altamente improvável que o sistema elétrico venha a experimentar situações de crise durante algumas horas durante o inverno, mas isto não pode ser totalmente excluído neste momento", justificou o ministro ecologista da Economia, Robert Habeck, citado numa declaração do ministério.

O ministro da Economia e do Clima alemão, Robert Habeck. Foto: John Macdougall/AFP

Duas centrais no sul do país, Isar 2 (perto de Munique) e Neckarwestheim 2 (Baden-Württemberg, sudoeste), permanecerão assim em alerta para lidar com qualquer emergência energética.

Fecho de centrais francesas e seca justificam decisão

Robert Habeck, também vice-chanceler ecologista foi um dos mais relutantes a tal extensão, reivindicada com insistência pelos seus aliados liberais na coligação governamental.

E citou uma "série de fatores incertos" para justificar esta escolha, que é suscetível de abalar os Verdes, opositores históricos da energia nuclear.

Para além das restrições ao fornecimento de gás russo, o ministro da Economia citou o facto de cerca de metade das centrais nucleares francesas terem sido encerradas e a seca, o que enfraquece a produção das centrais hidroelétricas nos países vizinhos.

Para Habeck, "um prolongamento global da vida das centrais nucleares não seria defensável, mesmo tendo em conta o seu estado de segurança". "Não se pode brincar com a energia nuclear".

Novos elementos de combustível "não serão carregados e em meados de abril de 2023, este será também o fim da reserva de emergência", assegurou ainda.

"A energia nuclear é e continua a ser uma tecnologia de alto risco e os resíduos altamente radioativos são um fardo para dezenas de gerações vindouras", salientou Habeck .

Governo já tinha decidido aumentar utilização de carvão

Confrontado com a ameaça de falta de energia neste inverno, o governo alemão já decidiu aumentar a sua utilização de carvão, uma fonte de energia particularmente poluente.

Na semana passada, a gigante russa do gás Gazprom anunciou que o seu gasoduto Nord Stream, que liga a Rússia ao norte da Alemanha, que deveria retomar o serviço no sábado após a manutenção, ficaria "completamente" encerrado até que uma turbina no gasoduto, vital para o abastecimento energético da Europa, fosse reparada.

A decisão em manter agora as centrais nucleares em reserva é o resultado de um chamado 'teste de stress' realizado pelos quatro operadores alemães da rede elétrica, 50Herz Transmission, Amprion, TenneT TSO e TransnetBW.

No início de agosto, o chanceler Olaf Scholz tinha preparado o terreno para uma população tradicionalmente desfavorável à energia nuclear: "Pode ainda fazer sentido" não cortar da rede as últimas centrais elétricas do país", disse.

Um primeiro teste em março concluiu que as três centrais nucleares ainda em funcionamento na Alemanha não eram necessárias para garantir a segurança energética da maior economia da Europa.

Estas são responsáveis por 6% da produção líquida de eletricidade da Alemanha.

"Este é um debate que tradicionalmente faz ondas na Alemanha, que suscita muitas emoções", admitiu Habeck à imprensa sobre este ponto de discórdia para a coligação.

Scholz defende mudanças no mercado da eletricidade da UE

No domingo, o chanceler Scholz assegurou que a Alemanha "será capaz de enfrentar este inverno" e assegurar o seu fornecimento de energia apesar do corte dos fornecimentos de gás russo, do qual a sua economia está fortemente dependente.

Mas salientou também que são necessárias mudanças a nível europeu no mercado da eletricidade.

Tal como noutros países da UE, o aumento dos preços está a alimentar a preocupação do público e os apelos a manifestações, principalmente da extrema-direita e da extrema-esquerda, estão a preocupar o governo.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia no final de fevereiro, o governo de Olaf Scholz desbloqueou ajudas massivas para favorecer o poder de compra.

A Alemanha não é o único país a reavaliar a sua posição sobre a energia nuclear após a invasão russa da Ucrânia.

No final de agosto, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida anunciou que seria considerada a possível construção de "reatores nucleares de nova geração com novos mecanismos de segurança".

