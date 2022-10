A meta foi cumprida mais cedo do que o esperado, segundo disse o governo esta sexta-feira.

Alemanha já tem reservas de gás a 95%

AFP O governo alemão anunciou, esta sexta-feira, que atingiu o seu objetivo de encher 95% das reservas de gás do país mais cedo do que o esperado, apesar da paragem total das entregas russas via Nord Stream no início de setembro.

"As reservas passaram hoje a marca dos 95%. Estão em 95,14%", disse o Ministério da Economia alemão em comunicado.

O objetivo do governo de atingir 95% até 1 de novembro foi, portanto, atingido mais de duas semanas antes.

Merkel não se arrepende de dependência energética do gás russo A ex-chanceler alemã, responsável pelo aumento substancial da aquisição do gás russo, argumentou que a decisão lhe pareceu a mais correta na altura.

"Apesar do encerramento do (gasoduto) Nord Stream 1, as reservas encheram mais depressa do que o esperado", detalhou o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, citado na declaração.

A Alemanha estava dependente em mais de 55% do gás russo fornecido antes da guerra na Ucrânia.

Desde o início do conflito, as entregas de gás russo diminuíram consideravelmente, antes de pararem completamente no início de setembro.

Gás vindo da Noruega e dos EUA aumentou

Neste contexto, Berlim estabeleceu uma série de objetivos em julho para elevar as reservas de gás para 95% até 1 de novembro, antes do início do inverno.

Para o conseguir, o governo adotou uma série de medidas para poupar o recurso, incluindo o aumento da utilização do carvão, a redução do consumo em edifícios públicos e incentivos às empresas.

O governo de Olaf Scholz disponibilizou também um envelope excecional de 1,5 mil milhões de euros para comprar gás natural liquefeito (GNL), a fim de assegurar o seu fornecimento.

Alemanha vai dar prioridade a comboios com carvão e petróleo A rede ferroviária, que já está ser utilizada na capacidade máxima, tem de ser adaptada para garantir o fornecimento de energia.

Assim, as entregas de gás vindo da Noruega ou dos Estados Unidos em particular, através da Bélgica e dos Países Baixos, aumentaram consideravelmente.

Planeados cinco terminais de importação

"A Alemanha comprou tudo o que pode pagar", disse Johan Lilliestam, professor na Universidade de Potsdam, à AFP.

Mas isto significa preços de gás mais elevados para as famílias e empresas alemãs, que Berlim espera que conduzam a uma recessão no próximo ano.

Contudo, a Alemanha ainda não dispõe da infraestrutura necessária para importar GNL.

Cinco projetos de terminais, lançados pelo governo, estão assim planeados para que o país possa importar o recurso diretamente do mar.

O primeiro destes deverá estar operacional neste inverno no porto de Wilhelmshaven, no Mar do Norte.

