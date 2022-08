Alguns consumidores, no entanto, serão elegíveis para um subsídio de custo de aquecimento, disse o ministro da Economia, Robert Habeck.

Energia

Alemanha impõe taxa ao gás que pode chegar aos 290 euros por família

Bloomberg Alguns consumidores, no entanto, serão elegíveis para um subsídio de custo de aquecimento, disse o ministro da Economia, Robert Habeck.

O governo alemão anunciou esta segunda-feira uma nova taxa que irá agravar a fatura do gás para as famílias em quase 300 euros anuais. A partir de outubro, os consumidores terão de pagar mais 2,419 cêntimos por quilowatt-hora pelo gás natural. A taxa temporária - estará em vigor até abril de 2024 - poderá ser amenizada por subsídios destinados a alguns agregados familiares.

“A taxa é uma consequência da guerra ilegal de Putin contra a Ucrânia e da escassez artificial de energia causada pela Rússia”, disse o ministro da Economia, Robert Habeck, aos jornalistas.

Alemães preparam-se para casas mais frias e ruas escuras neste inverno Algumas lojas já comunicaram que estão esgotar o 'stock' de aquecedores elétricos.

O governo está a trabalhar num pacote de compensação para os consumidores, porque a taxa representa um “desafio” para as famílias, disse o chanceler Olaf Scholz.

Os preços da energia na Alemanha atingiram um recorde aos mesmo tempo que no país aumentaram as preocupações sobre como será possível gerar eletricidade suficiente para o próximo inverno.

Habeck disse que a taxa - que será paga até ao dia um de abril de 2024 - custará cerca de 97 euros por ano para uma família de uma pessoa; cerca de 194 euros para um agregado familiar composto por um casal e de cerca de 290 euros anuais para uma família de quatro pessoas.

Alguns consumidores, no entanto, serão elegíveis para um subsídio de custo de aquecimento, disse Habeck. O ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, também disse que estudará maneiras de isentar a cobrança do imposto sobre vendas para aliviar parcialmente a carga financeira das famílias.

Gasoduto de Portugal para a Europa. Como vai ser e quanto custa A nova ligação portuguesa pretende ser a solução para a crise do gás na Europa, tornando-se uma alternativa à importação russa.

Esta taxa vem no seguimento de um regulamento que entrou em vigor a nove de agosto para ajudar as empresas de energia que foram forçadas a comprar gás mais caro depois de Moscovo ter cortado o fluxo de gás no Nord Stream.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.