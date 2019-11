Crescimento da maior economia da zona euro ficou acima das expectativas dos analistas.

Alemanha escapa a recessão

Crescimento da maior economia da zona euro ficou acima das expectativas dos analistas.

A economia alemã teve um crescimento surpresa de 0,1% no terceiro trimestre quando comparado com o segundo trimestre. Isto significa que a maior economia da zona euro conseguiu assim escapar a uma recessão técnica, que ocorre quando há dois trimestres seguidos de contração.

De acordo com os dados do Eurostat publicados esta quinta-feira, a progressão de 0,1% segue-se a uma contração de -0,2%. O resultado foi então melhor do que o esperado pelos analistas, mas mantém-se fraco. A guerra comercial e os escândalos no setor automóvel prejudicaram o andamento e a robustez da economia alemã.

No entanto, a Alemanha ajudou a zona euro a manter o ritmo de crescimento. O conjunto da moeda única cresceu 0,2% entre julho e setembro.