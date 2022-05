A dependência do carvão diminuiu de forma considerável, de 50% para 8%, confirma um relatório do Ministério da Economia alemão.

Alemanha anuncia redução da dependência energética da Rússia

A Alemanha, um dos países europeus mais dependentes da Rússia a nível energético, anunciou neste domingo que já tinha conseguido reduzir esta tendência, sobretudo, em relação ao carvão.

A dependência da maior economia europeia das importações de petróleo russo diminuiu nas últimas semanas, de 35% para 12%. Já a dependência do carvão diminuiu de forma considerável, de 50% para 8%, confirma um relatório do Ministério da Economia. Por outro lado, a dependência do gás russo permanece elevada, embora também tenha diminuído, de 55% para 35%.

"Nas últimas semanas, fizemos grandes esforços, juntamente com todos os atores envolvidos, para reduzir as nossas importações de combustíveis fósseis da Rússia e diversificar os nossos abastecimentos", saudou o Ministro da Economia e do Clima, Robert Habeck.

Berlim já tinha anunciado há várias semanas que queria prescindir completamente do petróleo e do carvão russos até ao final do ano.

O governo alemão é agora também a favor de um embargo europeu ao petróleo russo. A Alemanha era um dos países que se opunha à contenção das importações de petróleo, ao qual também se opõem Espanha, Itália, Grécia, Hungria, Áustria e Eslováquia.

Em relação ao gás, contudo, advertiu que seria muito difícil prescindir do gás russo antes de 2024, embora o país tenha aumentado acentuadamente as suas importações de gás natural da Noruega e dos Países Baixos, bem como de gás liquefeito de outros países.

Se Moscovo parasse o fornecimento de gás de repente, as autoridades garantem que o país mergulharia numa recessão económica, uma vez que a indústria não seria capaz de funcionar normalmente.





