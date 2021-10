A ALEBA considera que regime constitui um risco de violação do segredo médico e da vida privada dos trabalhadores.

'Lei covid'

Sindicato do setor financeiro preocupado com novas medidas CovidCheck nas empresas

Depois da LCGB agora foi a vez do sindicato dos bancos. A ALEBA, sindicato independente do setor financeiro demonstrou-se preocupada com a introdução do CovidCheck nas empresas.

Depois da LCGB agora foi a vez do sindicato dos bancos. A ALEBA, sindicato independente do setor financeiro demonstrou-se preocupada com a introdução do CovidCheck nas empresas.

O organismo que defende os trabalhadores dos bancos considera que o impacto da obrigatoriedade do CovidCheck no emprego deve ser levado muito a sério, uma vez que a escolha de aderir ou não à vacinação pode constituir uma ameaça ou uma fonte de pressão para os trabalhadores.

Em comunicado, a ALEBA acrescenta ainda que o sistema 3G (recuperado, testado ou vacinado) nas empresas constitui ainda um risco de violação do segredo médico e da vida privada.

Apesar de considerar que a 'lei covid' que irá ser brevemente votada no Parlamento tem de ser respeitada, o sindicato assegura que vai fazer tudo para que os direitos universais de cada um dos funcionários bancários sejam respeitados. Neste sentido, a ALEBA vai apoiar as delegações do pessoal para que a interpretação da lei seja justa, a fim de prevenir eventuais abusos por parte das empresas. Um reforço também já prometido pela LCGB.

Trabalhadores que recusem o CovidCheck podem ser penalizados No Luxemburgo, as empresas do setor público e privado podem adotar o regime CovidCheck que entra em vigor a 1 de novembro, tornando obrigatório para os funcionários a apresentação do certificado, anunciou esta tarde Xavier Bettel.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou recentemente que as empresas do setor público e privado podem adotar o regime CovidCheck que entra em vigor a 1 de novembro. A medida é facultativa, mas se for aplicada pelas empresas os funcionários passam a estar obrigados a apresentar o passe sanitário para poder trabalhar. Haverá penalizações para quem não tiver um certificado válido ou a ausência dele.

