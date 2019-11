O KBC Asset Management anunciou na quarta-feira que vai deslocalizar a sua atividade do Luxemburgo para a Bélgica.

Aleba negoceia plano social que abrange 20 trabalhadores do KBC

A Associação Luxemburguesa de Trabalhadores da Banca e Seguros (Aleba, na sigla em francês) está a negociar um plano social com o KBC Asset Management. Em causa estão 20 trabalhadores, que deverão perder o seu emprego durante o próximo ano.

O grupo de bancos e seguros anunciou na quarta-feira que vai deslocalizar a sua atividade do Luxemburgo para a Bélgica.

Em comunicado, a Aleba assegura que está em contacto com a delegação de pessoal para tentar garantir a partida dos trabalhadores com as melhores condições possíveis.

A decisão de encerramento da atividade da KBC parece resultar, segundo a Aleba, de uma estratégia internacional de reestruturação iniciada pela casa-mãe na Bélgica.

