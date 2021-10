A federação refere que o ministro da tutela levantou a possibilidade de uma solução a nível europeu para alargar as ajudas.

Covid-19

Ajudas às empresas manufatureiras terminam no final de outubro

Henrique DE BURGO A 'Fédération des Artisans' (Federação da Indústria Manufatureira) reuniu-se na quarta-feira com o ministro das Classes Médias, Lex Delles, para debater uma série de questões que estão a afetar o setor.

A continuação das ajudas no âmbito da pandemia foi um dos temas da reunião. No entanto, segundo a federação, as ajudas do Estado para aliviar as dificuldades financeiras temporárias ligadas à covid-19 deverão acabar no final do mês de outubro.

Como alternativa, a federação refere, em comunicado, que o ministro da tutela levantou a possibilidade de uma solução a nível europeu para alargar as ajudas à empresas manufatureiras e a outros setores, a partir de 1 de janeiro de 2022.

Entre outros temas debatidos, o ministro prometeu à federação realizar um estudo sobre a falta de rentabilidade das pequenas e médias empresas luxemburguesas e analisar a proposta de melhorar o estatuto dos trabalhadores independentes.

A falta de materiais em algumas empresas, o destacamento de trabalhadores no estrangeiro e o pacto pelo clima foram outros dos temas abordados no encontro.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.