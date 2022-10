Quem aquece a casa através de caldeiras a “pellets” também vai ter direito a uma ajuda financeira por parte do Estado.

Ajuda financeira para quem tem caldeiras a “pellets”

Susy MARTINS Quem aquece a casa através de caldeiras a “pellets” também vai ter direito a uma ajuda financeira por parte do Estado. No entanto, para já, não há mais pormenores sobre o procedimento.

As medidas decididas durante a tripartida vão custar à volta de 1,2 mil milhões de euros ao Estado. Medidas que terão como objetivo travar a inflação, ao controlar os preços do gás e da eletricidade.

Dessa tranche, cerca de um milhão de euros vai servir para subvencionar as famílias que aquecem o seu alojamento com caldeiras a “pellets”. Mas, para já, não existem mais detalhes sobre essa ajuda financeira.

Aquecimento a lenha de fora das ajudas do Estado

Numa resposta parlamentar, o ministro da Energia, Claude Turmes, não forneceu resposta sobre como a verba vai ser dividida pelos agregados familiares e isto apesar do acordo da tripartida ter sido assinado a 28 de setembro.

Na resposta do governante fica-se, no entanto, a saber, que não há ajuda prevista para quem aquece a sua casa com lenha. Claude Turmes sublinha que o objetivo do acordo tripartido é de compensar o aumento dos custos dos diferentes tipos de aquecimento, sendo que estes têm de ser “administrativamente geráveis e controláveis”, o que não é o caso da lenha.



