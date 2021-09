A ajuda de compensação às empresas devido ao aumento do salário mínimo acaba a 30 de setembro. Esta ajuda foi introduzida no início deste ano para compensar o impacto do aumento do salário mínimo nas empresas. Um aumento que entrou em vigor a 1 de janeiro deste ano.

Compensação às empresas

Ajuda de compensação devido ao aumento do salário mínimo termina este mês

Susy MARTINS A ajuda de compensação às empresas devido ao aumento do salário mínimo acaba a 30 de setembro. Esta ajuda foi introduzida no início deste ano para compensar o impacto do aumento do salário mínimo nas empresas. Um aumento que entrou em vigor a 1 de janeiro deste ano.

A compensação era reservada para os setores considerados vulneráveis. Note-se que, no Grão-Ducado, à exceção do setor financeiro e imobiliário, todos os outros setores sofreram perdas associadas à pandemia do novo coronavírus.

Esta ajuda consistia no pagamento de um único montante, num só mês (à escolha da empresa). As empresas elegíveis e que ainda não introduziram o pedido de ajuda, podem ainda fazê-lo até ao fim deste mês através do site Guichet.lu. Até à data, o Estado já desembolsou 1,5 milhões de euros às empresas.

Segundo o ministro das Classes Médias, Lex Delles, o seu ministério trata “de todos os dossiers de forma rápida para que o financiamento chegue o mais rapidamente possível a quem precisa”.



