Ajuda à população

Mediadora muito solicitada em tempos de crise sanitária

Susy MARTINS A mediadora Claudia Monti já entregou o seu relatório de atividades referente a 2020 ao Parlamento.

Sem surpresa, este relatório é fortemente impactado pelos efeitos nefastos da pandemia. Segundo Claudia Monti, os cidadãos voltaram-se mais frequentemente para as administrações à procura de algum apoio, muitos deles em situação de desespero.

Sobretudo durante os primeiros meses da crise sanitária, muitos processos tiveram de ser feitos à distância, uma vez que muitas administrações não estavam abertas ao público. Ora, segundo a mediadora, esse foi o problema principal, uma vez que muitas pessoas não estão familiarizadas com a informática.

Segundo Monti, foram sobretudo as pessoas em situação precária que sofreram mais, muitas delas viram até a sua situação piorar. Daí a recomendação às administrações para privilegiarem o contacto direto com a população, afim de evitar que muitas se sintam perdidas durante meses. No total, o serviço de mediação recebeu 900 queixas, ligeiramente menos que no ano anterior.

A missão da mediadora é de representar os cidadãos, empresas e associações, no seu relacionamento com a administração pública, tentando resolver litígios de forma amigável, entre as diferentes partes. Trata-se de um cargo semelhante ao de Provedor de Justiça em Portugal.

