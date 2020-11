O norte do país continua a ser um oásis para encontrar casa a preços mais acessíveis.

Economia 2 min.

Ainda há comunas "baratas" para viver no Luxemburgo

Ligeiramente abaixo dos 4 mil euros por metro quadrado, o município de Lac de la Haute-Sûre é o mais barato do Luxemburgo para comprar um apartamento, ficando a mais da metade da média nacional de 8.858 euros.

Sem surpresas, também a norte, a pequena cidade de Winseler tem o metro quadrado avaliado em 4,224 euros, situando-se no segundo lugar do pódio das comunas mais baratas. Segue-se Troisvierges, com uma diferença de cêntimos com o metro quadrado a 4,251. Morar em Beufort ou Wiltz fica sensivelmente pelo mesmo preço. Na primeira comuna o metro quadrado de um apartamento custa 4.400 euros. Em Wiltz fica por mais 40 euros.

Vivenda é outra coisa

Com base nos dados do estudo publicado pelo Instituto de Investigação Socioeconómica do Luxemburgo (Liser), também ficamos a perceber quais são as comunas menos caras para comprar uma casa no país.

Em Ell, na parte ocidental do país, o preço médio de uma vivenda é de 3,772 euros por metro quadrado. Das cinco comunas em questão é a mais cara. Mais a norte, Boulaide é ainda mais acessível, com os preços médios a rondar 3,508 euros por metro quadrado.

No terceiro degrau do pódio está novamente o município de Lac de la Haute-Sûre. Aqui,o metro quadrado está avaliado em 3,293 euros. Em segundo lugar Wiltz, onde o metro quadrado é de 3,265 euros. Ainda mais barato, Rambrouch é a comuna luxemburguesa onde fica mais barato comprar uma casa. O preço por metro quadrado não vai além dos 3.140 euros. Isto é consideravelmente menos do que a média nacional de 5,593 euros.

Caro, caro

No lado oposto, A comuna mais cara continua a ser a cidade do Luxemburgo, com o preço por metro quadrado para apartamentos a atingir um custo médio de 11.657 euros. Já as casas atingem uma média de 8.971 euros por metro quadrado. O preço médio de um apartamento são 894.929 euros, e para uma casa chega aos 1.560.709 euros.

Seguem-se, Bertrange, Strassen, Walferdange e finalmente Kopstal, na região de Capellen.

