Agros. "Setor do leite vive maior crise dos últimos 20 anos"

Agricultores manifestam-se Tractores entopem ruas da cidade do Luxemburgo

Uma centena de produtores de leite luxemburgueses ao volante de 50 tractores obrigaram este terça-feira ao corte de várias ruas na cidade do Luxemburgo. Os manifestantes em protesto contra a quebra no preço do leite foram recebidos pelo ministro da Agricultura, Fernand Etgen, que prometeu levar as reivindicações dos agricultores à “Cimeira do Leite” da Comissão Europeia, marcada para 7 de Setembro.