Agricultura. Governo prevê ajudas suplementares de 35.000 euros por empresa

O regime especial de ajudas para cobrir as despesas de gasóleo dos agricultores termina no final deste mês, mas os empresários do setor poderão vir a receber outros apoios.

O Governo está a preparar um novo projeto de lei para permitir a atribuição de ajudas suplementares de até 35.000 euros por empresa para compensar o aumento dos preços da energia, revelou o ministro da Agricultura, Claude Haagen, durante uma reunião com os deputados, realizada a pedido do CSV.

O ministro sublinhou que o conflito na Ucrânia veio agravar a situação já difícil no setor, confrontado há muito tempo com uma subida dos preços de produção, nomeadamente os preços da energia e o aumento dos preços da ração e fertilizantes.

Uma das medidas implementadas, entretanto, pelo Executivo diz respeito à redução temporária dos preços de venda do gasóleo exclusivamente para as atividades agrícolas, vitícolas e hortícolas. Mas a medida expira no próximo dia 31 de julho.

O prolongamento desta medida em particular não está nos planos do Governo, mas estão então previstos outros apoios, entre os quais a ajuda suplementar de até 35.000 euros por empresa para ajudar as firmas a suportar os preços cada vez mais elevados da energia, da ração e da produção.



