Liderança

Agora nós somos patrão

Hugo GUEDES Nada me fará mais feliz que quando um(a) lusodescendente ultrapasse todas as discriminações e limitações para chegar a PM do Luxemburgo.

No início de 2008, a luta pelo controlo da distribuidora de combustíveis em Cabo Verde estava ao rubro. A Galp portuguesa e a Sonangol angolana tinham estado, digamos, "empatadas" no ano anterior; cada uma controlava 32,5% da Enacol. E ao longo dos meses seguintes, para suplantar a sua rival, ambas as petrolíferas foram comprando mais acções da empresa cabo-verdiana. Em Fevereiro, a Galp tomou a dianteira com 37,5%, contra 36,7% da Sonangol. É nesse momento que o presidente desta última, o angolano Manuel Vicente, envia desde Luanda uma entrevista bombástica:

"Já não há nenhuma luta com a Galp, porque agora nós somos patrão da Galp. Vamos ditar-lhes as regras do jogo. Ponto final."

Eram os tempos da máxima arrogância do poder do dinheiro angolano em Lisboa. Alicerçado nos lucros do petróleo da Sonangol, verdadeiro fundo soberano do Estado africano, e aproveitando as dificuldades financeiras que Portugal atravessava (em breve começaria a intervenção da 'troika'), o regime de José Eduardo dos Santos desatou a adquirir partes importantes dos sectores estratégicos da economia da antiga "potência colonial". Empresas de media, tecnologia, e outras – mas sobretudo banca e energia, com destaque para o controlo (indirecto) da Galp.

O simbolismo de ver um indiano de segunda geração chegar ao cargo mais poderoso do Reino Unido (...) é poderoso, para dizer o mínimo.

"Agora nós somos patrão". Quanta raiva muda reprimida, quanta opressão vingada a quente, quanta humilhação acumulada e libertada, quanto orgulho mal disfarçado nesta simples frase que encapsula o ponto de viragem da História: portugueses tinham explorado, violado e matado angolanos ao longo de quatro séculos – "foram patrão". Mas agora as mós estavam finalmente trocadas.

A Índia era antigamente "a jóia da coroa do império" para a rainha Vitória, devido aos seus recursos naturais explorados impiedosamente pelos ingleses, e os indianos não esqueceram o colonialismo cruel e violento que os proibia de chegar aos empregos de topo, exclusivamente reservados para os brancos.

E apesar de a luta pela independência, simbolizada por Gandhi, não ter sido armada (como o foi nas ex-colónias portuguesas), o desinteresse do Reino Unido pela sorte futura da sua colónia fez com que o final do "Raj" britânico também tenha sido caótico e sangrento, com a separação de uma enorme parte do território (que é hoje o Paquistão) a provocar 2 milhões de mortos e 15 milhões de refugiados. Há muita miséria remanescente na Índia, mas no presente o país está em ascensão, e a sua diáspora tem influência crescente no mundo.

Por exemplo, o actual primeiro-ministro português, António Costa, é neto de um goês – trata-se do primeiro líder europeu com origens indianas. Mas até muito recentemente, seria inimaginável que alguém de origem indiana chegasse ao cume do poder britânico.

Só que o racismo britânico, que indubitavelmente ainda existe, já não é o que era. Apenas 3% da população se identifica com a frase "para se ser verdadeiramente inglês é preciso ser-se branco", enquanto 9% se sentiriam "desconfortáveis" se fossem liderados por alguém pertencente a uma minoria étnica.

Pois é mesmo isso que acaba de acontecer com a coroação de Rishi Sunak como primeiro-ministro. O simbolismo de ver um indiano de segunda geração chegar ao cargo mais poderoso do Reino Unido, apenas algumas semanas depois da economia indiana ter pela primeira vez ultrapassado a britânica na quinta posição de maior do mundo, ainda por cima durante os dias de Diwali (festival das luzes)... é poderoso, para dizer o mínimo.

As parangonas dos jornais indianos reflectem a mesma mal disfarçada satisfação por este contra-ataque histórico. "Filho da Índia conquista o império", "da era imperial ao governo de Rishi", e especialmente (o meu favorito, escrito pelo tablóide de maior circulação, o Dainik Bhaskar) "mais um belo presente de Diwali: o indiano Rishi vai mandar nos brancos". É outra vez "agora nós somos patrão", por outras palavras.

Sempre valorizei a narrativa das comunidades (e das pessoas...) que se libertam das grilhetas da opressão e do controlo, confrontam os seus agressores e prevalecem orgulhosamente no final. Neste contexto, nada me fará mais feliz que quando um(a) lusodescendente ultrapasse todas as discriminações, limitações e golpes baixos sofridos para chegar a primeiro-ministro/a do Luxemburgo. Sei que vai acontecer, só não sei quando; e chegada a altura não me importarei nada com o erro gramatical se ouvir dizer, acompanhado de um belo murro na mesa: agora nós somos patrão.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos - e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

