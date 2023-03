Segundo Franz Fayot, a Câmara Imobiliária reuniu-se no início do mês de março com o Ministério da Economia para discutir um plano para a manutenção do emprego dos funcionários das agências imobiliárias.

Crise

Agências imobiliárias excluídas do desemprego parcial

Susy MARTINS Segundo Franz Fayot, a Câmara Imobiliária reuniu-se no início do mês de março com o Ministério da Economia para discutir um plano para a manutenção do emprego dos funcionários das agências imobiliárias.

Dos seis pedidos de desemprego parcial introduzidos pelos setores da construção civil e imobiliário, nenhum teve um aval positivo por parte do Comité de Conjuntura que se reuniu a 21 de fevereiro. Uma informação avançada pelo ministro da Economia, Franz Fayot, numa resposta parlamentar. Segundo o mesmo, atualmente somente as empresas da manufatura podem beneficiar do desemprego parcial.

No mês de janeiro, o presidente da Câmara Imobiliária, Jean-Paul Scheuren, confiou que as agências imobiliárias estão a enfrentar dificuldades por causa da diminuição de venda de casas e não dispõem de reservas para compensar essas perdas.

Ainda segundo Franz Fayot, a Câmara Imobiliária reuniu-se no início do mês de março com o Ministério da Economia afim de discutirem de um plano para a manutenção do emprego para os funcionários das agências imobiliárias. A análise do plano está na ordem do dia da próxima reunião do Comité de Conjuntura.

Note-se que apenas as empresas cujo setor económico foi declarado em crise pelo Governo podem beneficiar do desemprego parcial em caso de dificuldades económicas conjunturais.



