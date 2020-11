Organismo lançou uma sondagem sobre os hábitos de consumo das empresas nesta matéria.

AGE quer ajudar empresas a reduzir consumo de água e a poupar dinheiro

Diana ALVES A Administração da Gestão da Água (AGE) quer ajudar as empresas luxemburguesas a reduzir o seu consumo de água potável. Para isso, o organismo lançou uma sondagem, em colaboração com o Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), sobre os hábitos de consumo das empresas nesta matéria.

De acordo com a AGE, a sondagem visa sobretudo as empresas da indústria manufatureira e outros setores industriais considerados fortes consumidores de água. Os resultados do inquérito serão utilizados para estabelecer políticas ambientais pertinentes em matéria de gestão de água, com o objetivo de antecipar a procura e a oferta e preparar os recursos para as alterações climáticas e situações extremas como secas.

Além disso, o inquérito ambiciona ajudar as empresas a reduzir o seu consumo de água e, consequentemente, a fazer poupanças por vezes substanciais, dando-lhes a possibilidade de obterem aconselhamento com um especialista do LIST.



A sondagem está disponível no site do LIST até ao próximo dia 23 de novembro. O preenchimento do inquérito dura cerca de uma hora, sendo possível salvaguardar as respostas e continuar a responder mais tarde.



