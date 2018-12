Afinal quantas vezes vai o salário mínimo aumentar em 2019? Duas... ou mesmo três vezes

Têm-se sucedido notícias sobre o aumento do salário mínimo no Luxemburgo. Mas afinal, quantas vezes vai subir e com quanto vão contar os trabalhadores que o recebem? Certo é que o salário mínimo aumenta duas vezes no próximo ano. E talvez até três vezes, se a indexação der uma ajuda.

Paula CRAVINA DE SOUSA Têm-se sucedido notícias sobre o aumento do salário mínimo no Luxemburgo. Mas afinal, quantas vezes vai subir e com quanto vão contar os trabalhadores que o recebem? Certo é que o salário mínimo aumenta duas vezes no próximo ano. E talvez até três vezes, se a indexação der uma ajuda.





Mas vamos por partes. O primeiro aumento chega já em janeiro do próximo ano. É a subida de 1,1% que está prevista na lei e que foi anunciada pelo Governo a 15 de outubro, um dia depois das eleições legislativas. Será uma subida superior a 20 euros que se fará sentir tanto no salário mínimo não qualificado como no qualificado. Assim, o salário mínimo não qualificado passa a ser de 2.071,07 euros por mês. Já o qualificado será de 2.485,29 eu

O segundo incremento foi anunciado no final da semana passada pelo novo Executivo, que será liderado por Xavier Bettel. Trata-se de um aumento de cem euros, em termos líquidos. Isto é, o trabalhador vai contar com mais este dinheiro no final do mês. Na conferência de imprensa onde a medida foi confirmada, o líder do LSAP, Étienne Schneider, explicou que esta solução terá efeitos retroativos. Quer isto dizer que, mesmo que o acordo com os patrões seja conseguido depois de janeiro, os cem euros mensais devidos serão pagos para trás, desde o primeiro mês do ano.

Ora, além destes dois aumentos, poderá haver um terceiro que dependerá da inflação. De acordo com o instituto de estatística luxemburguês (Statec), a indexação deverá chegar no último trimestre de 2019. Se assim acontecer, os trabalhadores podem contar com uma subida de 2,5% no salário. Ao contrário dos outros dois aumentos, este será válido para todos os trabalhadores e inlcui, por isso, tanto o salário mínimo não qualificado como o qualificado.