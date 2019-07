Ao contrário do que chegou a ser adiantado, a lista ainda é composta por cinco nomes e não por três. No entanto, a agência Bloomberg sublinha o apoio que França tem demonstrado à diretora-executiva do Banco Mundial, Kristalina Georgieva.

Afinal, Centeno pode ainda estar na corrida para a liderança do FMI

Depois de o Financial Times e a agência Bloomberg terem indicado que o ministro das Finanças português, Mário Centeno, bem como a sua homóloga espanhola, Nadia Calvino, deveriam estar fora da lista de nomes para liderar o Fundo Monetário Internacional, França veio dizer que, afinal, aqueles nomes ainda estão a ser considerados.

Assim, ao contrário do que chegou a ser adiantado, a lista ainda é composta por cinco nomes e não por três. No entanto, a agência Bloomberg sublinha o apoio que França tem demonstrado à diretora-executiva do Banco Mundial, Kristalina Georgieva. Recorde-se que é França quem está a liderar o processo para apresentar o nome da proposta europeia para o próximo líder do FMI. É que Christine Lagarde está de saída para ocupar a cadeira da presidência do Banco Central Europeu que vai ser deixada vaga por Mario Draghi no próximo outono.

A somar aos nomes de Centeno, Calvino e Georgieva, estão ainda na corrida o ex-presidente do Eurogrupo, o holandês Jeron Dijsselbloem, e o atual governador do banco central da Finlândia e o ex-comissário europeu, Olli Rehn.

A Bloomberg esclarece que uma primeira ronda de negociações testou o apoio aos cinco candidatos, mas consultas adicionais, que tiveram lugar durante o fim de semana, geraram confusão em relação aos nomes. Dois funcionários afirmaram que a lista tinha sido reduzida para três, facto negado mais tarde pelo porta-voz do ministro das Finanças francês.

O período de entrega formal das candidaturas começou na segunda-feira e dura até 6 de setembro. O Fundo pretende ter o processo de sucessão de Lagarde concluído até 4 de outubro.