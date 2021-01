O Frankfurt-Hahn luta pela sobrevivência, depois dos investidores chineses decretarem falência.

Aeroporto de Frankfurt está à beira da falência

O Frankfurt-Hahn luta pela sobrevivência, depois dos investidores chineses decretarem falência.

Poderá ter os dias contados, o aeroporto regional de Frankfurt. Gravemente afetado pelos impactos da crise sanitária, o grupo chinês que avançou para a compra do Frankfurt-Hahn anunciou que não está em condições para assegurar sequer o pagamento das dívidas aos credores.

Diz a imprensa alemã, que o HNA já requereu mesmo a falência no tribunal da província chinesa de Hainan. Há quatro anos, os chinezes compraram as ações do Frankfurt-Hahn por cerca de 15 milhões de euros, agora ameaçam abandonar a gestão do aeroporto do estado da Renânia.

Debandada

Às perdas da pandemia, o Frankfurt-Hahn acrescenta a debandada da low-cost irlandesa Ryanair que, desde 1 de novembro, deixou operar nas pistas que, há cerca de 10 anos, serviram de tábua de salvação aos muitos emigrantes que não tinham poupanças para assegurar as viagens a partir do Grão-Ducado.

Logo na altura do anúncio, em meados de julho, já se punha em causa a sobrevivência das infraestruturas localizadas a 120 quilómetros do Luxemburgo. Sem recuar, a low-cost justificou a decisão com a recusa dos pilotos alemães em aceitar uma redução dos salários devido à crise covid-19.

Beira do precipício

Muito próximo das quebras registadas no Grão-Ducado e em grande parte dos países do mundo, o aeroporto registou uma queda de 80,6% no tráfego de passageiros só no mês de dezembro, em plenas festas de Natal. Embora o tráfego de mercadorias tenha, por outro lado, aumentado 53,2%, a pandemia parece ter dado uma espécie de machadada final nos planos da empresa que geria o Frankfurt-Hahn.

Também proprietário da companhia aérea Hainan Airlines, a HNA já enfrenta rumores de falência há cerca de um ano. De resto, como revela o tabloide alemão Bild, o grupo tem vindo a acumular uma pesada dívida planeta fora, com investimentos da ordem dos milhares de milhões. A certa altura, o grupo detinha mesmo uma participação de dez por cento no Deutsche Bank.

