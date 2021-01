Ainda não está previsto o encerramento de lojas.

Adler entra em processo de insolvência

Redação Ainda não está previsto o encerramento de lojas.

Adler Modemärkte, a conhecida marca de roupa alemã, entrou com um processo de insolvência no passado domingo 10.

Em comunicado, a empresa garante que o objetivo é uma reestruturação da empresa e não está previsto o encerramento de lojas. No ano fiscal de 2019, a Adler teve vendas de 495,4 milhões de euros.

Em causa está a "falta de liquidez" causada confinamento alemão desde meados de dezembro, que obrigou ao encerramento do comércio não essencial.

Com sede no leste de Frankfurt, a marca conta com 142 pontos de venda em Moselle e três no Grão-Ducado, em Strassen, Foetz e Wemperhardt.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.