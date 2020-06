Mourinho Félix é um dos nomes que acompanhou a recente saída do ministro das Finanças, Mário Centeno, do Governo, e o Luxemburgo poderá ser um futuro destino de trabalho.

Adjunto de Mário Centeno vem trabalhar para o Luxemburgo

Mourinho Félix é um dos nomes que acompanhou a recente saída do ministro das Finanças, Mário Centeno, do Governo, e o Luxemburgo poderá ser um futuro destino de trabalho.

O ex-secretário de Estado adjunto e das Finanças de Portugal, Ricardo Mourinho Félix, é apontado como um dos futuros vice-presidentes do Banco Europeu de Investimento (BEI), com sede em Kirchberg, na cidade do Luxemburgo.

Mourinho Félix é um dos nomes que acompanhou a recente saída do ministro das Finanças, Mário Centeno, do Governo, e o Luxemburgo poderá ser um futuro destino de trabalho. De acordo com o jornal Expresso, Portugal tem de nomear até setembro um vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, para ocupar o lugar da espanhola Emma Navarro, que está em fim de mandato.

Mourinho Félix, 'braço direito' de Mário Centeno, é o nome mais falado para o cargo, confirma o jornal português, acrescentando que antes de rumar para o Luxemburgo em setembro, vai voltar temporariamente para o Banco de Portugal, seu lugar de origem.

Ministro das Finanças luxemburguês é favorito para suceder a Centeno no Eurogrupo Com a demissão do ministro das Finanças português, esta terça-feira, uma possível recandidatura à presidência do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro, ficou sem efeito.

Uma das vice-presidências do BEI é rotativa entre Portugal e Espanha, e cada mandato é de três anos. Este cargo foi ocupado por Carlos Costa, o atual governador do Banco de Portugal, entre 2006 e 2010.



