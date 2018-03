A ArcelorMittal tem um novo presidente. Trata-se de Aditya Mittal, filho do atual CEO da gigante do aço, Lakshmi Mittal.

Aditya Mittal é o novo presidente da ArcelorMittal

Aditya Mittal já desempenhava funções na empresa - como CFO do grupo e CEO da ArcelorMittal Europe. O responsável vai acumular estes cargos com a presidência, tornando-se no número dois da empresa.

Em comunicado, Lakshmi Mittal justificou a nomeação do filho, considerando que que Aditya desempenhou com eficácia as funções para as quais foi designado, tendo conseguido bons resultados e criado valor para a empresa.

Como presidente e CFO do grupo de siderurgia, Aditya vai continuar a reportar ao chairman e CEO, Lakshmi Mittal.