A Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) da capital, no bairro da Gare, vai mudar de instalações.

ADEM vai mudar para o bairro de Hamm

Henrique DE BURGO A Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) da capital, no bairro da Gare, vai mudar de instalações. A partir do dia 3 de novembro, a nova sede vai passar a ser no bairro de Hamm (rue de Bitbourg, n° 13A), perto da rotunda de Sandweiler.

A partir do dia 3 de novembro, a nova sede vai passar a ser no bairro de Hamm (rue de Bitbourg, n° 13A), perto da rotunda de Sandweiler. Segundo a ADEM, as novas instalações são mais modernas e melhor adaptadas ao acolhimento das pessoas.

Com esta mudança, a agência da capital vai estar fechada nos dias 29 e 30 de outubro e também no dia 2 de novembro. No dia 28 de outubro, a ADEM da capital fecha às 15h.

Quanto aos números de telefone, emails e código postal (BP 2208) vão continuar a ser os mesmos.Com poucos lugares de estacionamento disponíveis, a ADEM recomenda o uso dos autocarros 15, 17, 20 e 25.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.