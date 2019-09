Os interessados podem preparar as candidaturas. Há 250 ofertas de trabalho.

ADEM organiza feira de emprego com 250 ofertas para Royal-Hamilius

Os interessados podem preparar as candidaturas. Há 250 ofertas de trabalho.

A Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) e a rede "EURES - Grande Région" organizam, em parceria com o grupo Codic (promotor do projeto), uma feira de emprego com ofertas de trabalho para o novo centro comercial Royal-Hamilius, na capital.



A feira vai ter lugar no dia 18 de setembro (uma quarta-feira), das 9h às 16h, no Parc Hôtel Alvisse, em Dommeldange (route d'Echternach, n° 120).



As Galeries Lafayette, a loja FNAC, o restaurante Manko e outras marcas (Zadig e Voltaire, Louis Pion, Royal Quartz, agência Team, De Fursac, Audiophile, etc.) vão estar representadas na feira de recrutamento, com mais de 250 ofertas de trabalho.



Foto: Arquivo LW

"Os perfis procurados variam de consultor ou gerente de vendas a assistente comercial, passando por empregados de logística ou restauração", refere a ADEM em comunicado. Os candidatos interessados ​​em participar na feira podem inscrever-se através do e-mail recrutement-commerce@adem.etat.lu

O novo centro comercial Royal-Hamilius tem abertura prevista para final deste ano.



Foto: Arquivo LW

HB